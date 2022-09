Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Stiftungsgebäude

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 31.08.2022, auf Donnerstag, 01.09.2022, in der Konrad-Adenauer-Straße mehrere Türen eines Verwaltungsgebäudes einer Stiftung auf um in das Gebäude zu gelangen. In dem Gebäude wurde eine weitere Tür von den Unbekannten eingetreten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Vielleicht wurden die Unbekannten bei der Tat auch gestört. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell