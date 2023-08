Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahmen nach Garagenaufbruch in Gelsenkirchen-Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am frühen Sonntagmorgen gegen 00:57 Uhr im Bereich der Robert-Geritzmann-Höfe zwei männliche Personen beobachten, die gewaltsam in eine Garage eindrangen und sich anschließend mit einem Pkw entfernten. Der Pkw konnte durch Polizeikräfte im Nahbereich zum Tatort festgestellt und angehalten werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Essener und um einen 24-jährigen Mülheimer. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln gegen ihn verfasst, da bei einer Durchsuchung verdächtige Substanzen aufgefunden wurden. Auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges befanden sich weiterhin amtliche Kennzeichen, die aus einem Diebstahl stammen könnten. Die Ermittlungen dauern an.

