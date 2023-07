LPI-J: Gegen Zaun gefahren

Oßmanstedt (ots) - Am gestrigen Donnerstag in der Zeit von 02:30 - 06:30 Uhr wurde in Oßmanstedt, in der Karl-Liebknecht-Straße, ein VW-Golf aufgebrochen. Unbekannte setzen die hintere, linke Scheibe unter Spannung bis sie zerbrach. Über die defekte Scheibe verschafften sie sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum und durchwühlten diesen. Die Geldbörse samt Dokumente, Bargeld und 3 Zigarettenstangen wurde geklaut. ...

