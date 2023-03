POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Feuer an einem landwirtschaftlichen Anhänger in den Bodenheimer Weinbergen

Bodenheim, Hilgestraße 25-33 (ots) - Am Montag, den 20.03.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Hilgestraße in Bodenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 43-Jähriger Bodenheimer wurde zunächst von drei Jugendlichen vom Gehweg auf die Straße gestoßen, so dass dieser dort zu Fall kam. Anschließend schlugen die drei auf ihn ein. Die Täter ließen erst von dem Geschädigten ab, als Passanten eingriffen. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang noch nicht ...

