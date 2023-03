POL-PIOPP: Körperverletzung

Bodenheim (ots) - Am 03.03.2023 um 14:42 Uhr kam es in Bodenheim in der Straße "Am Kümmerling" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen PKW Fahrerin aus Nackenheim und einer 12-Jährigen aus Mainz. Die Fahrerin des PKW befuhr die Straße "Am Kümmerling" in Richtung "Lange Ruthe", als die 12-Jährige zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn trat. Das Mädchen wurde vom PKW erfasst und fiel dabei auf die ...

