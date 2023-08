Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger Pfandflaschendieb nach Zeugenhinweis gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mann fuhr am Samstag, 26. August 2023, auf einem magentafarbenen Kinderfahrrad über die Münchener Straße in Schalke. Bei sich hatte er drei Säcke mit Pfandflaschen. Das kam einem 53 Jahre alten Gelsenkirchener, der zufällig mit seinem Auto unterwegs war, komisch vor und er rief die Polizei. Die Beamten konnten den Radler, einen 32-jährigen Gelsenkirchener, gegen 16.30 Uhr an der Königsberger Straße stellen. Der Mann gab zu, die Pfandflaschen aus den Containern eines Geschäftes entwendet zu haben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen den Tatverdächtigen und brachten das Diebesgut in das Geschäft zurück.

