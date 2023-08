Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Betrunkener verursacht Unfall

Am Samstag kam ein 49-Jähriger bei Herbrechtingen von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden.

Gegen 11.15 Uhr war der Fahrer des Dacia auf der Landstraße 1079 zwischen Hausen ob Lonetal und Herbrechtingen unterwegs. Ca. 100 Meter vor Eselsburg kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dabei streifte der Daciafahrer einen Leitpfosten und überfuhr einen Richtungsweiser. Der 49-Jährige riss sein Steuer herum und kam nach links von der Straße ab. Abseits der Fahrbahn schanzte der Dacia über mehrere Felsbrocken, ehe das Auto an einem Zaun eines Gartengrundstücks zum Stehen kam. Zufällig vorbeifahrende Zeugen hielten an und schaute nach dem Verunfallten. Der blieb unverletzt. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 49-Jährige deutlich betrunken war. Deshalb musste er mit in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein musste der 49-Jährige abgeben. Die Polizei Giengen schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 7.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Dacia. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt etwa 550 Euro, der an dem Zaun und der Flur ca. 4.000 Euro.

