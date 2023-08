Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall wegen Ablenkung durch Wespe

Gelsenkirchen (ots)

Abgelenkt durch eine Wespe ist eine 28-Jährige am Montag, 28. August 2023, mit ihrem Auto in Bulmke-Hüllen mit einem vorausfahrenden Fahrzeug kollidiert. Gegen 16.30 Uhr fuhr die Frau aus Gelsenkirchen mit ihrem Wagen über die Wanner Straße und wurde auf das Insekt im Fahrzeuginneren aufmerksam. Dadurch bemerkte sie ihren Angaben zufolge nicht, dass ein vor ihr fahrender 47-jähriger Gelsenkirchener sein Auto kurz vor der kreuzenden Bismarckstraße abbremste. Beide Fahrzeuge kollidierten, durch die ausgelösten Airbags im Auto der Frau wurde ihre zwölfjährige Tochter auf der Beifahrerseite leicht verletzt. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden. Da das Fahrzeug der 28-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt.

