Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizei endet mit Autounfall in Herne

Gelsenkirchen (ots)

Vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und schließlich verunglückt ist ein Autofahrer am Dienstagabend, 29. August 2023. Polizeibeamte waren gegen 21.40 Uhr in Bulmke-Hüllen auf den 20-Jährigen in einem schwarzen Mercedes aufmerksam geworden und wollten diesen an der Luxemburger Straße kontrollieren. Der Gelsenkirchener beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und flüchtete vor dem Streifenwagen über die Europastraße weiter über diverse innerstädtische Straßen. Dabei überfuhr das Fahrzeug mehrere rote Ampeln und ignorierte Blaulicht und Martinshorn der Einsatzkräfte. Von der Florastraße aus fuhr der Autofahrer weiter auf Herner Stadtgebiet, wo er schließlich in Höhe der Edmund-Weber-Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden zwei weitere Autos beschädigt sowie mehrere Zäune. Der 20-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber von einem Zeugen festgehalten und schließlich von Polizeibeamten fixiert. Durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde der leicht verletzte Mann vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur Polizeiwache Süd in Gelsenkirchen gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ, ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem das Mobiltelefon und das Auto des Gelsenkircheners sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

