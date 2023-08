Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Zimmerbrand in Güttingen

Am 24.08.2023 gegen 10 Uhr wurde in der Badener Straße im Ortsteil Güttingen ein Zimmerbrand gemeldet. In einer Wohnung war es dort zum Brand eines Sofas und weiterer Einrichtungsgegenstände gekommen. Das Feuer konnte durch den Bewohner weitestgehend eigenständig abgelöscht werden, durch die Feuerwehr waren nur noch Nachlöscharbeiten erforderlich. Weiterhin waren die Wohnung sowie Teile des Treppenhauses verraucht. Beide Bereiche wurden daher abschließend mittels elektrischen Lüftern der Feuerwehr entraucht. Da der Bewohner den giftigen Brandrauch eingeatmet hatte, kam er vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren die Abteilungen Güttingen, Stahringen und Radolfzell.

