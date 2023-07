FW-Radolfzell: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 34

Feuerwehr Radolfzell

Radolfzell (ots)

Am Montag gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr Radolfzell mit den Abteilungen Radolfzell und Stahringen zu einem Unfall auf der B 34 in Höhe des Ortsteils Stahringen alarmiert.

Ein LKW und ein PKW waren aus bisher unbekannter Ursache aufeinander geprallt. Dabei wurde der PKW ca. 30m eine Böschung hinab in eine Plantage geschleudert. Aufgrund des Unfallgeschehens riss an dem LKW ein ca. 650 l fassender Dieseltank auf und der Kraftstoff trat in großem Maße aus.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Rettung der schwer verletzten Fahrerin, die leider im weitern Verlauf des Einsatzes verstarb.

Außerdem wurde der Kraftstoffaustritt zunächst provisorisch gestoppt und weiteren Verlauf abgepumpt.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell