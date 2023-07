Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Radolfzell (ots)

Am Mittwochabend (19.07.2023) wurde die Feuerwehr Radolfzell mit der Meldung alarmiert, dass sich in einem Wohnhaus in der Hegaustraße Essen auf einem eingeschalteten Herd befinden würde und die Bewohnerin sich aus der Wohnung ausgeschlossen habe. Vor Ort konnte Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung im Hausflur wahrgenommen werden. Durch die Einsatzkräfte wurde die Wohnungstür fachgerecht geöffnet und die Pfanne mit dem Essen vom Herd genommen. Die Wohnung musste anschließend maschinell mit einem Drucklüfter der Feuerwehr belüftet werden. Die beiden betroffenen Bewohner wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst betreut.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell