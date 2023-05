POL-RE: Haltern am See: Junger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Junge stieß am Donnerstag um 17:30 Uhr an der Ewaldstraße vor einer Bankfiliale gegen eine 76-jährige Frau aus Herten. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Junge ließ sein Fahrrad vor Ort zurück und rannte weg. Ob der Junge zuvor auf dem Fahrrad gefahren ist oder das Rad geschoben wurde ist unklar. Die Frau musste mich leichten Verletzungen in einem Krankenhaus ...

