POL-MFR: (250) Teure GPS-Module aus Traktoren gestohlen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Mittwochnachmittag (22.02.2023) geriet eine leerstehende Werkstatt im Nürnberger Osten in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Gegen 14:15 Uhr wurde bei der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt, dass ein Gebäude in der Gleißhammerstraße in Brand stehen würde. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost stand das Gebäude in Vollbrand. ...

