Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht Taschendiebe - 28-Jähriger Mann an Bushaltestelle bestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Taschendiebe haben am Donnerstag, 27. Juli, an einer Bushaltestelle am Willy-Brandt-Platz, Ecke Neue Bahnhofstraße einen 28-Jährigen bestohlen.

Während einer der Diebe den Mann aus Berlin gegen 20 Uhr nach dem Linienbusplan fragte, zog ihm der zweite Tatverdächtige seine Geldbörse aus der Gesäßtasche.

Der 28-Jährige bemerkte den Diebstahl und drohte mit der Polizei. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gaben ihm die Männer das Portemonnaie zurück und flüchteten in Richtung Friedrichstraße. Kurz darauf stellte das Diebstahlsopfer fest, dass das Scheingeld fehlte.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: etwa 1,95 Meter groß, schlanke Figur, zwischen 20 und 30 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, Vollbart, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit einer hellgrauen Jeans und einer Jacke.

2. Person: etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, zwischen 20 und 30 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, sprach gebrochen Deutsch, trug eine Kappe und war mit einer Jeans und einer Jacke bekleidet.

Hinweise auf die beiden Diebe nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

Bewahren Sie auf keinen Fall die PIN für Ihre Bankkarte in Ihrer Tasche oder Ihrem Mobiltelefon auf. Sperren Sie gestohlene Bankkarten unverzüglich über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.ü Melden Sie jeden Diebstahl oder verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei! Haben Sie keine Hemmungen, den Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell