Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hochwertiges Pedelec aus Fahrradgeschäft gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Ein hochwertiges Pedelec aus einem Fahrradgeschäft in der Bahnhofstraße war am Donnerstagnachmittag, 27. Juli, die Beute eines dreisten Diebes.

Der unbekannter Mann betrat gegen 14 Uhr den Laden und schaute sich zunächst im Verkaufsraum um. In einem unbeobachteten Moment ging er in den Eingangsbereich, wo das hochwertiges Pedelec des Herstellers Cannondale ausgestellt war. Videoaufzeichnungen zeigen den Mann, wie er plötzlich mit dem olivgrün-farbenen und vollgefederten Rad in Richtung Westring flüchtete.

Die Polizei Hamm bittet nun um Hinweise zu dem Dieb: Er ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, hat blonde Haare und eine sehr schlanke Statur. Er trug ein Basecap, einen grünen Kapuzenpullover, eine blaue Arbeitshose und schwarz-weiße Turnschuhe. Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell