POL-HAM: Raub auf kleines Lebensmittelgeschäft an der Eschenallee

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch, 26. Juli, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ein Mountainbike an der Jürgen-Graef-Allee gestohlen - der Geschädigte konnte das Rad anschließend anhand eines GPS-Senders orten. Das Fahrrad war im Tatzeitraum vor einem Schwimmbad abgestellt. Der 50 Jahre alte Eigentümer konnte dank des GPS-Senders allerdings sehen, dass das Mountainbike zuletzt am Nordenwall geortet wurde und ...

