POL-HAM: Zusammenstoß zweier Kleinkrafträder: Ein Schwerverletzter

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Unfall auf der Hammer Straße am Mittwoch, 26. Juli, 22.40 Uhr, wurde ein Kleinkraftradfahrer schwer verletzt.

Ein 15 Jahre alter Hammer war auf seinem Kleinkraftrad in Richtung Osten unterwegs und wollte nach links in die Hans-Böckler-Straße abbiegen. Ein 54-Jähriger aus Hamm kam ihm ebenfalls auf einem Kleinkraftrad entgegen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem 15-Jährigen.

Der 54 Jahre alte Mann verletzte sich schwer und wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da er augenscheinlich alkoholisiert war, machten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholvortest: Dieser zeigte einen Wert von rund 1 Promille an.

Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell