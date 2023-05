Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

46-Jährige zwischen zwei Autos eingeklemmt

Rees (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag (15. Mai 2023) gegen 13:40 Uhr auf der Weseler Straße. Eine 40-jährige Reeserin hatte dort am Fahrbahnrand geparkt und wollte seitlich ausparken, was ihr nicht gelingen wollte. Eine 46-Jährige, ebenfalls aus Rees, kam ihr deshalb zu Hilfe und wollte ihr Anweisungen geben. Bei ihrer Hilfestellung geriet die 46-Jährige nach jetzigen Erkenntnissen vermutlich zwischen die Mercedes A-Klasse der 40-Jährigen, die gerade zurücksetzte, und einen Toyota, der hinter dem Mercedes geparkt war. Die Frau verletzte sich schwer und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota zudem in einen dahinter parkenden Citroen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während des Einsatzes war die Weseler Straße gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell