Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Auffahrunfall: Beifahrer schwer verletzt

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Montag (15. Mai 2023) kam es gegen 10:05 Uhr auf der Sonsbecker Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen Citroen Saxo befuhr mit seinem Fahrzeug, in welchem sich auch ein 46-jähriger Beifahrer befand, die Sonsbecker Straße. Verkehrsbedingt musste ein vor ihm fahrender schwarzer Opel Astra Sports Tourer, in welchem sich neben dem 33-jährigen Fahrer, auch noch zwei weitere Insassen befanden, bremsen. Der Fahrer des grauen Citroen Saxo konnten den Bremsvorgang nicht mehr rechtzeitig einleiten und fuhr auf den schwarzen Opel auf. Durch die Kollision zog sich der Beifahrer im grauen Citroen Saxo starke Verletzungen zu und musste für die weitere Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Während der Fahrer des schwarzen Opel leicht verletzt wurde, blieben die weiteren Beteiligten unverletzt. Die Sonsbecker Straße war für die Unfallaufnahme, durch die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve, vorübergehend gesperrt. (pp)

