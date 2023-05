Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Pkw kollidiert mit Baum: Fahrer bleibt unverletzt

Kalkar-Wissel (ots)

Am Montag (15. Mai 2023) kam es gegen 19:35 Uhr auf der Emmericher Straße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen VW Golf verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am rechten Straßenrand. Durch die Kollision kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite. Zwar konnte der Fahrer sein Fahrzeug eigenständig verlassen, wurde zur Behandlung aber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Unfall wurde durch einen aufmerksamen Lkw-Fahrer gemeldet, welcher mit seinem Fahrzeug aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kam und den grauen VW Golf am Straßenrand hatte liegen sehen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell