FW-E: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid; Donnerstag, 28.07.2022; 17:20 Uhr (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall auf der Alfredstraße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Alfred- und Martinstraße. Dabei wurden alle drei Insassen der Fahrzeuge durch den Zusammenstoß verletzt. Da bei einem Patienten das genaue Verletzungsmuster nicht bekannt war, wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, in Absprache mit dem Notarzt, eine patientenorientierte Rettung durchgeführt. Dazu musste das Fahrzeug stabilisiert und das Dach des Fahrzeugs abgenommen werden. Nach erfolgreicher Rettung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Auch die beiden anderen Patienten wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache wird zurzeit durch die Polizei ermittelt. (SK).

