POL-HAM: Unfall auf der Hafenstraße - Eine Leichtverletzte

Hamm-Herringen (ots) - Am Montagabend, 24. Juli, gegen 19.30 Uhr, wurde ein 39-jähriger Hammer durch Polizeibeamte an der Teutonenstraße festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich telefonisch bei der Leitstelle der Polizei Hamm, nachdem er eine Person wiedererkannte, die wenige Wochen zuvor einen Diebstahl an einer Tankstelle begangen hat. Gegenüber den Beamten zeigte sich der ...

