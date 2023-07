POL-HAM: Ermittlungsergebnis nach Wohnungsbrand

Hamm (ots) - Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Mann, der verdächtig ist, einen besonders schweren Diebstahl begangen zu haben. Der Unbekannte entwendete in der Nacht vom 23. April auf den 24. April aus einem Tierheim am Gallberger Weg einen Hund. Einen Tag später, am 24. April, tauchte der Hund dann am Bahnhof in Unna unversehrt wieder auf. Eine Passantin wurde dort auf den ...

