POL-PDLD: Eine Kontrolle zwei Straftaten

Hagenbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Karlsruhe in Hagenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm aufgrund einer vergangenen Trunkenheitsfahrt bereits entzogen. Gegen den Wiederholungstäter wurden Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" sowie "Fahren ohne Fahrerlaubnis" eingeleitet.

