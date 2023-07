Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Hunde-Dieb?

Hamm (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Mann, der verdächtig ist, einen besonders schweren Diebstahl begangen zu haben.

Der Unbekannte entwendete in der Nacht vom 23. April auf den 24. April aus einem Tierheim am Gallberger Weg einen Hund.

Einen Tag später, am 24. April, tauchte der Hund dann am Bahnhof in Unna unversehrt wieder auf. Eine Passantin wurde dort auf den herrenlosen Hund aufmerksam.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hr)

Link zum Fahndungsportal und dem Foto des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/110922

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell