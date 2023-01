Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Birlenbach (ots)

Am Donnerstag (05.01.2022), gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L 318 bei Birlenbach, kurz vor der Abfahrt Richtung Balduinstein zu einem Verkehrsunfall. Dabei berührten sich ein blauer Pkw aus Richtung Katzenelnbogen kommend und ein dunkler Pkw, der aus Richtung Birlenbach kam, an ihren Außenspiegeln. Im Anschluss entfernte sich der dunkle Pkw unerlaubt weiter in Richtung Katzenelnbogen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Telefon: 06432-601-0

