Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Verletzten in Hechthausen

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 73 zwischen Hechthausen und Bornberg wurden am Sonntag, gegen 21:00 Uhr, drei Personen leicht verletzt. Der 33-jährige Fahrer eines VW befuhr die Bundesstraße in Richtung Hechthausen, als er plötzlich aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Versuch gegenzulenken kam der Wagen wieder auf die Fahrbahn, fing dort jedoch unmittelbar an zu driften, sodass der Fahrer aus Stade die Kontrolle über den Wagen verlor und in den rechten Seitenraum abkam. Dort fuhr der Wagen eine Böschung hinab und überschlug sich. Drei Insassen des Wagens im Alter von 33, 40 und 62 Jahren wurden durch den Unfall leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt.

