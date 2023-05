Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29.05.2023

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Verkehrsunfall - zwei Personen verletzt

Wurster Nordseeküste/Hülsing. Am 28.05.2023 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L129 am Ortsausgang Hülsing in Richtung Imsum. Ein 48-jähriger Geestländer kam mit seinem Moped, sowie seiner 48-jährigen Sozia aus Geestland, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde der Fahrer schwer und seine Sozia leicht verletzt. Beim Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen werden. Eine Blutprobe wurde bei ihm entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

