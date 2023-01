Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Aufbruch

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (js) Parkplatz Friedhof, 25.01.23, 13.00 h bis 13.19 h Durch einen bisher unbekannten Täter wurde ein abgestellter PKW aufgebrochen und daraus eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen entwendet. Im Zuge einer durchgeführten Nahbereichssuche konnte diese im Seitenraum der B 241 aufgefunden werden. Es wurden lediglich 10 EUR entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell