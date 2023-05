Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Montag (29.05.2023) kam es im Bereich Geestland zu zwei Verkehrsunfallfluchten.

Gegen 12:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L120 zwischen Drangstedt und Bad Bederkesa. Ein 36-jähriger Geestländer befuhr mit seinem Kleintransporter die Landesstraße 120. Kurz nach dem Ortsausgang Drangstedt kam diesem ein bislang unbekannter weißer Transporter entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort. Am Fahrzeug des Geestländers entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr der Landesstraße 135, sogenannter "Holßeler-Kreisel". Eine 19-Jährige aus der Wurster Nordseeküste fuhr mit ihrem PKW VW aus Sievern kommend in den Kreisverkehr ein. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelgrünen VW-Transportes fuhr aus Holßel kommend unvermittelt in den Kreisverkehr ein und nahm der 19-Jährigen die Vorfahrt. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision. Auch hier setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Am PKW VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Geestland unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

