Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer verunglückt auf der Landesstraße zwischen Neuenwalde und Debstedt tödlich (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Pfingstmontag (29.05.2023) kam es auf der Landesstraße 118 zwischen den Ortschaften Neuenwalde und Debstedt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Geestländer befuhr mit seinem Motorrad die L118 in Richtung Debstedt. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Straßenbaum. Das Motorrad fing unverzüglich Feuer. Das Feuer konnte durch Ersthelfer gelöscht werden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Landesstraße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

