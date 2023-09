Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Altstadt am Donnerstag, 31. August 2023, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 21 Uhr hatte ein 27-jähriger Gelsenkirchener einen 52 Jahre alten Mann an der Von-der-Recke-Straße angegriffen und durch Schläge, Tritte und Messerstiche schwer verletzt. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 27-Jährigen noch am Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Das aufgefundene Messer stellten die Einsatzkräfte sicher. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Gelsenkirchener zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen dauern an.

