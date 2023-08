Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Wildunfall leicht verletzt

Fahrbinde (ots)

Auf der L 092 zwischen Friedrichsmoor und Fahrbinde wurde am Donnerstagabend ein Autofahrer bei einem Wildunfall leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte das Auto des 22-Jährigen mit einem Wildschwein, das plötzlich über die Straße lief. Der Aufprall war derart heftig, dass die Airbags im Auto auslösten und der 22-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Das Wildschwein verendete am Unfallort. Das Auto, an dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell