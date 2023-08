Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin kommt von BAB 14 ab und verletzt sich leicht

Stolpe/ Leezen (ots)

Auf der BAB 14 bei Leezen ist eine 55-jährige Frau mit ihrem Auto am Dienstagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Der Vorfall, bei dem sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zuzog, ereignete sich in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Schwerin Ost und Nord in Fahrtrichtung Wismar. Eigenen Angaben zufolge soll das Auto von einer Windböe erfasst worden sein, worauf die 55-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Leitpfosten kollidierte. In weiterer Folge fuhr das Auto die angrenzende Böschung hinunter und kam in einem Wildschutzzaun zum Stehen. Die Autofahrerin wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das verunfallte Auto, an dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand, musste später abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell