POL-LWL: Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zweier Kleintransporter

Hagenow (ots) - Nachdem unbekannte Täter am Samstag unbemerkt in zwei Einfamilienhäusern in Hagenow eingedrungen waren und insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter in der Schweriner Straße am Samstagnachmittag durch die nicht verschlossene Eingangstür in das betreffende ...

