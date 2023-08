POL-LWL: Motorrollerfahrer stürzte bei Flucht vor Polizei

Toddin (ots) - Auf der B 321 bei Toddin ist am frühen Montagmorgen ein PKW mit einem Pferd zusammengeprallt. Dabei wurde die 56-jährige Beifahrerin des PKW leicht verletzt. Das Pferd überlebte den Zusammenstoß nicht und verendete an der Unfallstelle. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass das Pferd zuvor von einer Weide ausgebrochen und dann über die Straße gelaufen war. Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW erheblich beschädigt. Das Auto, an dem ...

