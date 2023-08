Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bargeld aus zwei Einfamilienhäusern gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots)

Nachdem unbekannte Täter am Samstag unbemerkt in zwei Einfamilienhäusern in Hagenow eingedrungen waren und insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter in der Schweriner Straße am Samstagnachmittag durch die nicht verschlossene Eingangstür in das betreffende Einfamilienhaus und durchsuchten dort mehrere Zimmer. Der Eigentümer hielt sich eigenen Angaben nach zu diesem Zeitpunkt im Garten auf, während die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Armbanduhr entwendeten. Ein Nachbar, der gegen 17.20 Uhr zwei männliche Tatverdächtige beim Verlassen des Haus des Geschädigten gesehen hat, schätzte das Alter der südländisch aussehenden Männer zwischen 20 bis 30 Jahren. Darüber hinaus sollen die Personen ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Beide sollen jeweils ein "Hawaii-Hemd und kurze Cargohosen getragen haben und flüchteten anschließend in Richtung Schillerstraße.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich ebenfalls am Samstag in der Zeit von 11.30 Uhr und 18.00 Uhr in der Poststraße. Vermutlich gelangten hier unbekannte Täter unbemerkt durch eine offenstehende Terrassentür in das Einfamilienhaus, während sich die Eigentümer im Garten aufhielten. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden ca. 250 Euro Bargeld aus zwei Geldbörsen, die sich im Wohnhaus befanden, gestohlen. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren vor Ort. Ein Tatzusammenhang beider Diebstähle kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (03883/6310) entgegen. Angesichts der beiden Vorfälle rät die Polizei, Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit grundsätzlich zu verschließen. Das gilt auch, wenn man auf dem eigenen Grundstück Türen und Fenster nicht immer im Blick hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell