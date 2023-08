Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrrad geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raub am späten Donnerstagabend, 17. August 2023, nach den Tätern sowie nach Zeugen der Tat in Resse. Gegen 22.30 Uhr war ein 23-Jähriger auf einem Fahrrad an der Middelicher Straße unterwegs, wo er in Höhe der Eichenstraße von drei Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Unvermittelt stießen sie den Gelsenkirchener von dem Fahrrad und flüchteten mit dem erbeuteten, schwarzen Damenrad, an dem vorne ein weißer und hinten ein schwarzer Korb angebracht war. Der 23-Jährige begab sich daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei.

Die Täter sind allesamt etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer der Gesuchten ist circa 1,82 Meter groß, hatte dunkle Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Kappe. Der zweite Räuber war ungefähr 1,87 Meter groß, hat eine kräftige Statur und einen etwas längeren Bart und war ebenfalls dunkel gekleidet. Der dritte Flüchtige war etwa 1,80 Meter groß und auch dunkel gekleidet. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell