Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mercedes-Fahrer fährt auf Fahrbahntrennung auf

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag (10.08.2023) gegen 14.25 Uhr in Ludwigsburg auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Unterführung ereignete. Ein 84 Jahre alter Mercedes-Lenker, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, übersah möglicherweise aus Unachtsamkeit den Fahrbahnteiler zwischen der Unterführung und der Rampe. In der Folge fuhr er auf den Fahrbahnteiler auf, wobei er ein Verkehrszeichen überfuhr. Der Mercedes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell