Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannter schlägt und beleidigt 18-Jährigen im Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Körperverletzung und einer Beleidigung, die ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (10.08.2023) zwischen 13.35 Uhr und 13.45 Uhr im Linienbus 578 in Vaihingen an der Enz verübte. Ein 18 Jahre alter Rollstuhlfahrer fuhr ab der Haltestelle in der Grabenstraße mit dem Bus mit. Gemeinsam mit ihm stieg auch der unbekannte Täter zu, der wohl auch die Busfahrerin unflätig begrüßte. Anschließend ging der Unbekannte, der vermutlich alkoholisiert gewesen sein dürfte, im Bus auf und ab. Plötzlich schlug er dem 18-Jährigen, der sich im Bereich der hinteren Zugangstür befand, von hinten gegen den Nacken und beleidigte ihn anschließend auf Englisch. Der 18-Jährige verließ den Bus am Bahnhof. Zu diesem Zeitpunkt saß der Unbekannte ganz hinten im Bus. Er soll zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 180 cm groß und schmal gebaut sein. Sein Oberkörper ist tätowiert. Er hat kurze braune Haare, die er nach vorne gekämmt hatte, und war mit einer knielangen Hose bekleidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell