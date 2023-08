Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Unfall am Donnerstag (10.08.2023) kurz nach 17.00 Uhr im Kreisverkehr der Alleenstraße und dem Alter Weg in Tamm vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann, der keinen Helm trug, befuhr den Kreisverkehr von der Alleenstraße kommend und wollte ihn in Richtung Alter Weg verlassen. Eine 77 Jahre alte Smart-Fahrerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Fahrradfahrer vermutlich, worauf es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Der 69-Jährige wurde aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt.

