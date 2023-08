Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich

Weil im Schönbuch: Polizei ermittelt Kupferdiebe - weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ermittlungen des Polizeipostens Schönaich führten bereits Ende Juli zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen im Alter von 42 und 47 Jahren, die im Verdacht stehen, in mehreren Fällen Buntmetall gestohlen und anschließend verkauft zu haben. Insgesamt sechs Sachverhalte aus Schönaich und Weil im Schöbuch waren bei der Polizei zwischen Ende Mai und Ende Juli angezeigt worden, bei denen Kupferkessel und Blumenkübel aus Kupfer entwendet worden waren. Die Gegenstände hatten sich überwiegend als Deko-Artikel auf Grundstücken und in Vorgärten befunden und waren von den zunächst unbekannten Tätern weggenommen und abtransportiert worden. Nachdem sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer erhärtete, wurden Durchsuchungsbeschlüsse gegen sie erwirkt und am 28. Juli vollstreckt, anschließend wurden Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist nicht auszuschließen, dass möglicherweise noch weitere, ähnlich gelagerte Diebstahlsdelikte auf das Konto der beiden Tatverdächtigen gehen. Die Polizei bittet vor diesem Hintergrund alle Geschädigten darum, entsprechende Fälle bei der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststelle zur Anzeige zu bringen, auch wenn die gestohlenen Gegenstände möglicherweise nur einen geringen materiellen Wert haben.

Neben den sechs beim Polizeiposten Schönaich bearbeiteten Diebstählen wurden seit Ende Januar 2023 im Landkreis Böblingen bislang rund 30 Taten angezeigt, bei denen es die noch unbekannten Täter schwerpunktmäßig auf Buntmetall wie Dachrinnen und Behältnisse aus Kupfer abgesehen hatten. Ob hier ein Zusammenhang besteht und die 42 und 47 Jahre alten Tatverdächtigen möglicherweise auch in diesen Fällen als Täter in Frage kommen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell