Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt/Hamburg - gestohlene Fahrräder aufgefunden - Eigentümer gesucht - Veröffentlichung von Fotos

Bad Segeberg (ots)

Nach der bereits in der vergangenen Woche (30.05.2023) veröffentlichten Pressemeldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5520537

ließ sich bislang kein weiteres Fahrrad einem möglichen Eigentümer oder einer Eigentümerin zuordnen. Entsprechend sind dieser Folgemeldung Bilder der sichergestellten Räder angehängt, um doch noch die Fahrräder zuordnen zu können.

Möglicherweise wurden die Zweiräder in Hamburg gestohlen.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Norderstedt haben am Sonntag, den 28.05.2023, mehrere gestohlene Fahrräder in der Straße "Am Sood" in Norderstedt aufgefunden und sichergestellt.

Ein 26-jähriger Hamburger hatte sich am Abend beim Polizeirevier gemeldet, nachdem er sein Fahrrad in Norderstedt geortet hatte. Das mit einem Sender ausgestattete Mountainbike war während des Urlaubs des 26-Jährigen in Hamburg-Ohlsdorf gestohlen worden.

In dem Unterstand eines Wohnhaues fanden die Beamten sechs weitere Räder auf, von denen zwei in Norderstedt als gestohlen gemeldet waren.

Da der Verdacht besteht, dass auch die übrigen vier Räder entwendet worden sein könnten, suchen die Ermittler nach möglichen Eigentümerinnen oder Eigentümern und bitten unter 040 52806-0 um Kontaktaufnahme.

Neben Aufbruchswerkzeug wurden folgende Räder sichergestellt, die bislang keiner Tat oder einem Geschädigten zugeordnet werden konnten:

- neuwertiges Zündapp Klapp-E-Bike (türkis)

- neuwertiges rotschwarzes Mountainbike mit Fahrradrahmentasche

- weißes ungepflegtes Mountainbike mit roten Markierungen eines Permanentmarkers am Rahmen

- neuwertiges dunkelgraues Bulls Mountainbike

