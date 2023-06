Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen

Quickborn - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Montag, den 05.06.2023, ist es sowohl in Rellingen als auch in Quickborn zu Wohnungseinbrüchen gekommen.

Zwischen 10:45 und 11:45 Uhr drangen Unbekannte in der Straße "An der Rellau" in Rellingen in ein Reihenhaus ein und stahlen Bargeld und Schmuck.

Kurz bevor die Anwohnerin das Wohnhaus verließ, hatte ein Unbekannter geklingelt und Gartenarbeiten angeboten.

Der Mann soll circa 45 Jahre alt sein und war schlank gebaut. Er hatte kurze blonde Haare und sprach fließend hochdeutsch. Der Unbekannte war mit einer hellen Hose und einem grünen T-Shirt bekleidet.

Bei den unmittelbar angrenzenden Nachbarn wurden keine Dienstleistungen angeboten. Ob der Unbekannte mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Im Quickborner Dorotheenring brachen der/die Täter zwischen 07:00 und 10:30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Wohnräume. Auch hier wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die nähere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell