POL-SE: Henstedt-Ulzburg - 165 Gartenstühle gestohlen

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (03.06.2023) ist es im Möllers Park in Wedel zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Einbruchsversuch gekommen. Eine aufmerksame Passantin meldete kurz nach 04:30 Uhr einen Mann, der offenbar versuchte, gewaltsam in eine Tierarztpraxis zu gelangen. Einsatzkräfte stellten vor Ort Hebelspuren fest. Allerdings war der Unbekannte nicht in das Gebäude gelangt. Im Rahmen ...

