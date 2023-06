POL-SE: Wedel - Festnahme nach Einbruchsversuch in Tierarztpraxis

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.06.2023) ist es in der Norderstedter Oststraße zwischen SH-Straße und "Am Stammgleis" zum Einbruch in einen Edelmetalle verarbeitenden Betrieb gekommen. Gegen 03:00 Uhr löste der Alarm aus. Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude und suchte die Räumlichkeiten mit einem Diensthund ab. Es wurde niemand angetroffen. Nach den bisherigen Erkenntnissen ...

