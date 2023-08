Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Stuttgart: Senior übergibt mehrere Tausend Euro an vermeintliche Mitarbeiterin eines Notars

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Tausend Euro übergab ein 82 Jahre alter Mann am Mittwoch (09.08.2023) in der Stuttgarter Stadtmitte an eine dunkel gekleidete, unbekannte Frau, nachdem der in Böblingen wohnhafte Mann vormittags einem sogenannten Schockanruf zum Opfer gefallen war. Gegen 11.15 Uhr kontaktierten die Betrüger den Senior telefonisch und gaben vor, dass der Sohn einen schweren Unfall zu verantworten habe. Um einer Gefängnisstrafe zu entkommen, müsse eine Kaution von mehreren Tausend Euro bezahlt werden. Nach mehreren Telefonaten fand gegen 14.30 Uhr das Treffen mit der Frau in Stuttgart in der Alexanderstraße gegenüber einer Kinderbetreuungseinrichtung statt. Dort wurde auch das Bargeld übergeben. Wenig später wurde der Mann dann doch stutzig und nahm Kontakt zur echten Polizei auf, worauf der Betrug aufflog. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Insbesondere werden ein Mann und eine Frau in einem dunkelblauen PKW gesucht, die hinter dem Senior, der selbst mit einem Opel Zafira nach Stuttgart gefahren war, parkten. Die Abholerin, die sich als Mitarbeiterin eines Notars ausgab, dürfte zwischen 40 und 45 Jahren alt, 150 bis 155 cm groß und pummelig gewesen sein. Sie trug eine schwarze Hose, einen grauen Pulli und eine schwarze Jacke und hatte eine schwarze Damenhandtasche dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

