LPI-SHL: Lagerhaus aufgebrochen

Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Bürogebäudes in Hildburghausen am Markt mittels einer kleinen Schnapsflasche eingeworfen. Dem Eigentümer ist dabei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 400 Euro enstanden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

