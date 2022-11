POL-EU: Unfallverursacher war alkoholisiert

Kall-Wallenthaler Höhe (ots) - In einem Einfamilienhaus wurde am Dienstagnachmittag (8. November) zwischen 14.45 und 16.20 Uhr eingebrochen. Während der Abwesenheit der Hausbesitzer wurden mehrere Schmuckstücke und Bargeld gestohlen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: ...

